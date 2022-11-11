Глинтвейн для согрева, который можно пить всем: рецепт от Клопотенко

Когда на улице все холоднее, хочется чего-нибудь вкусненького и тепленького. Самое время научиться готовить вкусный глинтвейн, который можно абсолютно всем, ведь он совсем не содержит алкоголя.
Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.
Фото: Безалкогольный глинтвейн (klopotenko.com)
Апельсин помойте и порежьте кружочками. Половину из них мы используем для приготовления глинтвейна.
В небольшую кастрюлю вылейте сок (1 л) и добавьте все специи: 2 палочки корицы, 5 шт. гвоздики, 2 лавровых листа и 2 веточки тимьяна. Затем добавьте сахар и половину апельсиновых колец. Поставьте на небольшой огонь и варите в течение 10 минут. Следите, чтобы глинтвейн не кипел.
Подавать этот напиток можно как в горячем, так и холодном виде. При подаче следует добавить в каждый стакан по кружочку апельсина.
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