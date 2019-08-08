На глазах у маленькой дочери: мужчина умер от укуса насекомого

Укус пчелы стал роковым для 39-летнего жителя села Чаплинка Лысянского района Черкасской области. Он умер от отека горла и легких Об этом пишет издание Вечерние Черкассы.

Сообщается, что Вячеслав имел аллергическую реакцию на пчелиные укусы. Насекомые кусали его и ранее, однако мужчину всегда спасала жена. Она обливала его холодной водой и сразу вызывала медиков.

Однако в этот роковой день женщины дома не было - она лежала в больнице с их 12-летним сыном. Все случилось в 10 часов вечера. Вячеслав сразу побежал в душ, но в то время вода в душе была горячей - это его и убило.

Он потерял сознание, а когда приехала "скорая", мужчина был уже мертвым. Все это случилось на глазах у его 10-летней дочери, которая находилась дома вместе с ним.

Отмечается, что трагедия произошла еще 13 июля, но об этом стало известно только сейчас.