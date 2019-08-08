На очах у маленької доньки: чоловік помер від укусу комахи

Чоловік мав хворобливу реакцію на укуси бджіл
Укус бджоли став фатальним для 39-річного мешканця села Чаплинка Лисянського району Черкаської області. Він помер від набряку горла і легенів Про це пише видання Вечірні Черкаси.
Повідомляється, що В'ячеслав мав алергічну реакцію на бджолині укуси. Комахи кусали його і раніше, однак чоловіка завжди рятувала дружина. Вона обливала його холодною водою і одразу викликала медиків.
Однак цього фатального дні жінки вдома не було - вона лежала в лікарні з їх 12-річним сином. Все трапилося о 10-й годині вечора. В'ячеслав одразу побіг в душ, але в той час вода в душі була лише гарячою - це його і вбило.
Він знепритомнів, а коли приїхала "швидка", чоловік був уже мертвим. Усе це трапилася на очах у його 10-річної доньки, яка перебувала вдома разом з ним.
Зазначається, що трагедія сталася ще 13 липня, але про це стало відомо тільки зараз.
Укус бджоли призвів до смерті чоловіка під Черкасами (фото: pixabay.com)
Місцеве видання пише, що в Черкаській області майже щороку гинуть люди від укусів комах. Зазвичай вони пізно звертаються до лікарів або через погані дороги медична допомога приходить занадто пізно.
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