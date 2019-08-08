На очах у маленької доньки: чоловік помер від укусу комахи

Укус бджоли став фатальним для 39-річного мешканця села Чаплинка Лисянського району Черкаської області. Він помер від набряку горла і легенів Про це пише видання Вечірні Черкаси.

Повідомляється, що В'ячеслав мав алергічну реакцію на бджолині укуси. Комахи кусали його і раніше, однак чоловіка завжди рятувала дружина. Вона обливала його холодною водою і одразу викликала медиків.

Однак цього фатального дні жінки вдома не було - вона лежала в лікарні з їх 12-річним сином. Все трапилося о 10-й годині вечора. В'ячеслав одразу побіг в душ, але в той час вода в душі була лише гарячою - це його і вбило.

Він знепритомнів, а коли приїхала "швидка", чоловік був уже мертвим. Усе це трапилася на очах у його 10-річної доньки, яка перебувала вдома разом з ним.

Зазначається, що трагедія сталася ще 13 липня, але про це стало відомо тільки зараз.