На глазах у маленькой дочери: мужчина умер от укуса насекомого

Мужчина имел болезненную реакцию на укусы пчел
Укус пчелы стал роковым для 39-летнего жителя села Чаплинка Лысянского района Черкасской области. Он умер от отека горла и легких Об этом пишет издание Вечерние Черкассы.
Сообщается, что Вячеслав имел аллергическую реакцию на пчелиные укусы. Насекомые кусали его и ранее, однако мужчину всегда спасала жена. Она обливала его холодной водой и сразу вызывала медиков.
Однако в этот роковой день женщины дома не было - она лежала в больнице с их 12-летним сыном. Все случилось в 10 часов вечера. Вячеслав сразу побежал в душ, но в то время вода в душе была горячей - это его и убило.
Он потерял сознание, а когда приехала "скорая", мужчина был уже мертвым. Все это случилось на глазах у его 10-летней дочери, которая находилась дома вместе с ним.
Отмечается, что трагедия произошла еще 13 июля, но об этом стало известно только сейчас.
Укус пчелы привел к смерти мужчины под Черкассами (фото: pixabay.com)
Местное издание пишет, что в Черкасской области почти каждый год гибнут люди от укусов насекомых. Обычно они поздно обращаются к врачам или из-за плохих дорог медицинская помощь приходит слишком поздно.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что ученые объяснили, почему Украину атакуют полчища комаров.
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К слову, недавно на Прикарпатье змея укусила 12-летнего мальчика, в результате чего он попал в детское реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы.