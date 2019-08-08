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На очах у маленької доньки: чоловік помер від укусу комахи

STYLERПодії    08.08.2019 - 15:52
На очах у маленької доньки: чоловік помер від укусу комахи
Укус бджоли призвів до смерті чоловіка під Черкасами (колаж: РБК-Україна)

Чоловік мав хворобливу реакцію на укуси бджіл

Укус бджоли став фатальним для 39-річного мешканця села Чаплинка Лисянського району Черкаської області. Він помер від набряку горла і легенів Про це пише видання Вечірні Черкаси.

Повідомляється, що В'ячеслав мав алергічну реакцію на бджолині укуси. Комахи кусали його і раніше, однак чоловіка завжди рятувала дружина. Вона обливала його холодною водою і одразу викликала медиків.

Однак цього фатального дні жінки вдома не було - вона лежала в лікарні з їх 12-річним сином. Все трапилося о 10-й годині вечора. В'ячеслав одразу побіг в душ, але в той час вода в душі була лише гарячою - це його і вбило.

Він знепритомнів, а коли приїхала "швидка", чоловік був уже мертвим. Усе це трапилася на очах у його 10-річної доньки, яка перебувала вдома разом з ним.

Зазначається, що трагедія сталася ще 13 липня, але про це стало відомо тільки зараз.

На очах у маленької доньки: чоловік помер від укусу комахи

Укус бджоли призвів до смерті чоловіка під Черкасами (фото: pixabay.com)

Місцеве видання пише, що в Черкаській області майже щороку гинуть люди від укусів комах. Зазвичай вони пізно звертаються до лікарів або через погані дороги медична допомога приходить занадто пізно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені пояснили, чому Україну атакують полчища комарів.

А також писали про те, що під Харковом виявили небезпечних кліщів.

До слова, нещодавно на Прикарпатті змія вкусила 12-річного хлопчика, в результаті чого він потрапив до дитячого реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні.

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