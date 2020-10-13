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У всех на виду: в Киеве мужчина пытался лишить себя глаза

Киев, Вторник 13 октября 2020 09:54
У всех на виду: в Киеве мужчина пытался лишить себя глаза
В Киеве поймали неадеквата (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Оболонском районе Киева заметили неадеквата

В Оболонском районе Киева на улице заметили неадекватного человека. Мужчина был по пояс обнажен, он резал себе вены на руках, а также угрожал выколоть собственный глаз. Инцидент произошел возле ТЦ, недалеко от станции метро "Минская". Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что свои действия мужчина комментировал с помощью нецензурной лексики.

"Возле ТЦ, что на Минской, какой-то неадекватный мужик порезал себе вены, а затем пытался выколоть свой же глаз. Люди, которые проходили мимо держали его, пока не приехали врачи скорой", - сказано в сообщении.

У всех на виду: в Киеве мужчина пытался лишить себя глаза

В Киеве мужчина резал вены при людях (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы предположили, что такие люди принимают наркотики, а потом начинают вести себя неадекватно.

  • Обдолбаются хе*ней какой-то, а потом чудят.
  • Зачем люди остановили естественный отбор?
  • Наркотики только по началу весело, а потом бац и стоишь такой выкалываешь себе глаз.
  • Зачем держали? Кайфоломщики!!!
  • Вот результаты закрытых психбольниц и диспансеров, а дальше будет всё хуже с вашей евроинтеграцией!

Как мы сообщали ранее, в Николаеве завелся свой человек-паук, который шокировал горожан абсолютно немыслимым трюком.

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Новости Украины Жизнь Киевнеадекватный человек
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