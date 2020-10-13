У всіх на виду: у Києві чоловік намагався позбавити себе ока

У Києві спіймали неадеквата (колаж РБК-Україна)

В Оболонському районі Києва помітили неадеквата

В Оболонському районі Києва на вулиці помітили неадекватну людину. Чоловік був по пояс голий, він різав собі вени на руках, а також погрожував виколоти власне око. Інцидент стався біля ТЦ, недалеко від станції метро "Мінська". Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Наголошується, що свої дії чоловік коментував за допомогою нецензурної лексики.

"Біля ТЦ, що на Мінській, якийсь неадекватний чоловік порізав собі вени, а потім намагався виколоти своє ж око. Люди, які проходили повз тримали його, поки не приїхали лікарі швидкої", - сказано в повідомленні.

У Києві чоловік різав вени при людях (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці припустили, що такі люди приймають наркотики, а потім починають вести себе неадекватно.

Обдолбаются хе*ній, а потім чудять.

Навіщо люди зупинили природний відбір?

Наркотики тільки по початку весело, а потім бац і стоїш такий выкалываешь собі око.

Навіщо тримали? Кайфоломщики!!!

Ось результати закритих психлікарень і диспансерів, а далі буде все гірше з вашої євроінтеграцією!

Як ми повідомляли раніше, у Миколаєві завелася своя людина-павук, яка шокувала городян абсолютно немислимим трюком.