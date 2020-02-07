В глазах безнадега: в частном зверинце под Харьковом голодают животные

В Харьковской области обнаружили частный зоопарк, в котором голодают животные. Неравнодушные люди сообщили о животных в Ассоциацию зоозащитных организаций Украины и на место выехали волонтеры.

Они обнаружили на частной базе под Харьковом животных, которые содержатся в клетках с цементным полом. Животные в жутком состоянии, кормят их раз в неделю.

"На территории базы недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом: 5 медведей (2 из них гималайские), 2 львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двух пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром с тухлой водой), баранов в загоне без сена, фазанов и куропаток. Животные действительно измучены, апатичны, в глазах безнадега", - рассказала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.

Она отметила, что ни в одном из вольеров пищи волонтеры не обнаружили. Руководство базы от общения отказалось, но пообещали отдать добровольно животных.

Единственное, как они смогли объяснить ситуацию, это то, что сейчас не сезон, трудные времена и помощь в кормлении животных очень нужна.

Зооволонтеры попросили помощи на питание животных, а также ищут машины и места для нового дома, где будут о них заботиться.