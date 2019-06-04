Очі муляють: мережа скипіла через прибирання іграшок під будівлею МВС (фото)

Вбивство дитини поліцейськими (колаж: РБК-Україна)

Вбивство дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому вразило українців

Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова поліцейськими було скоєно 31 травня, а 3 червня хлопчик помер у реанімації лікарні Києва. Увечері під будівлею МВС в Києві зібрався мітинг - близько сотні людей приносили іграшки і свічки. І вже сьогодні пантеон в пам'ять про вбиту дитину очистили. У мережі публікують сьогоднішні знімки входу в будівлю МВС.

Крім прибраних іграшок, співробітники зафарбували і напис "Вбивці", яку нанесли активісти біля входу в будівлю міністерства.

Вбивство дитини поліцейськими (так виглядає вхід в МВС сьогодні, фото: facebook.com)

Активісти під час акції протесту палили фаєри і виклали з дитячих кубиків слово "Вбивці", а також розклеїли листівки з написами "Поліція вбиває", "Мені було 5 років, а скільки дадуть вбивцям?"

Вбивство дитини поліцейськими (так виглядав вхід у МВС вчора, фото: facebook.com)

Нагадаємо, що підозрюваним у вбивстві Кирила Тлявова обрали запобіжний захід - арешт на 60 днів без права внесення застави. Згідно ч. 4 ст. 296 (Порушення громадського порядку групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) і пунктами 2 і 12 ч. 2 ст. 115 КК України (Вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Івану Приходько і Володимиру Петровцю загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на подібні дії з боку працівників правоохоронних органів.

Підчистили і підфарбували... Швидко реагує наша поліція.

Що очі муляють ці нещасні іграшки, соромно дивитися на них?

Аваков господар, розпорядився - прибрали, а що ви хотіли з такими покровителями, міг і не дозволити їх взагалі приносити...

Кому вони заважали? Хай би ще лежали. Дивись які чистюлі!

Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)

Українці також вимагають довічного ув'язнення для фігурантів гучної справи.

Розстріл, більше вони не заслужили, довічне - це для них дуже мало.

Десять це мало, довічне і тільки.

Це не те, смерть - це покарання!

За вбивство дитини - 10 років? Тільки довічно!

Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)

До речі, недавно спливли кричущі факти про поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця, які вирішили постріляти по банкам і вбили дитину.

Раніше ми писали про те, що в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.

Також повідомлялося, що у Борисполі автомобіль поліції скоїв наїзд на дитину, яка за правилами переходила дорогу на пішохідному переході.