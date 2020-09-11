Головного лікаря будинку дитини звинувачують у насильстві над дітьми: з'явилися докази

Головного лікаря будинку малятка звинуватили в розбещенні дітей (Колаж РБК-Україна)

Головний лікар будинку дитини здійснював насильство над маленькими дітьми, але він все заперечує

В Одеській області розгорівся грандіозний скандал через головного лікаря Ізмаїльського будинку малятка. Чоловік був звинувачений в розтлінні малолітніх дітей. Поліція відкривати справу не квапилася, а сам лікар заявив, що всі звинувачення – це брехня і провокація.

В поліцію звернулася медсестра з будинку малятка, яка помітила у дітей характерні сліди сексуального насильства у дітей в області статевих органів. Жінка не витримала і почала розпитувати малят, а також інший медперсонал, а після – пішла в правоохоронні органи. Деталі повідомляє видання OBOZREVATEL.

Діти розповіли, що дядя Вітя (так малюки називають головного лікаря Ізмаїльського будинку дитини Віктора Проценка) забирав їх до себе спати та годував дивним йогуртом.

"Він забирав дітей до себе спати, аргументуючи тим, що їм потрібна батьківська любов. Потім діти розповіли жахливе: що дядя Вітя годував їх несмачним йогуртом і писав на них "білою водичкою", - повідомили анонімні джерела з будинку малятка.

Ситуація набула розголосу, але головлікаря не стали усувати від посади. Мало того, він продовжував свою роботу і спілкування з дітьми, в тому числі й з тими, хто розповів медперсоналу про те, що дядя Вітя їх чіпав. Співробітники будинку немовляти визнали, що поведінка головлікаря було дивною вже давно – не менше п'яти років. Але особливих приводів для занепокоєння не було і багато хто просто не хотів вірити в те, що доросла людина на таке здатна.

Як розповіла голова громадської організації "Батьківська спілка" Зоя Мельник, справа головлікаря спочатку пішла не так. Інформацію в ЄРДР внесли тільки через два тижні, поліція не поїхала відразу після заяви в будинок маляти, а просто викликала Проценко для розмови. Дітей опитував шкільний психолог і не рамках справи, а просто так.

В Ізмаїльському будинку дитини перебуває понад 100 малюків. В основному це діти від народження до шести-семи років. Частина дітей має проблеми з розвитком і здоров'ям. Волонтери, які взяли під опіку цей будинок малятка, шоковані тим, що сталося. Але вони кажуть, що в Ізмаїлі всі між собою пов'язані й головлікар легко піде від покарання.

Як розповіла Зоя Мельник, дружина головного лікаря Аурелія Проценко – ексначальник управління охорони здоров'я Ізмаїла. Начальниця служби у справах дітей Ізмаїла Єнакієва Тетяна – близький друг сім'ї Проценко. Її чоловік Єнакієв Віктор – заступник начальника поліції Ізмаїла. Також у родини Проценко є зв'язки й друзі в інших органах влади.

Сам же Віктор Проценко розмістив пост на своїй сторінці в Facebook, де назвав весь скандал спланованою провокацією і поскаржився на погрози. Він зазначив, що його хочуть знищити, але не пояснив, кому це потрібно й навіщо.

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