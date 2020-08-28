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Дети не насиловали девочку: новые детали резонансного происшествия возле Новых Санжар

Полтавская область, Пятница 28 августа 2020 16:42
Дети не насиловали девочку: новые детали резонансного происшествия возле Новых Санжар
Полиция раскрыла новые детали дела об изнасиловании девочки под Полтавой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В полиции сделали заявление о резонансном деле

В деле о возможном изнасиловании детьми 4-летней девочки возле Новых Санжар выяснились новые детали. Следователи получили официальные выводы судебно-медицинской экспертизы, которая опровергает факт сексуального насилия над ребенком.

Об этом 28 августа передали в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщение о диком преступлении в одном из сел Новосанжарского района поступило на днях после заявления мамы пострадавшей девочки и вызвало большой резонанс в обществе.

Женщина рассказала о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя малолетними ребятами из семьи ее знакомых. По словам заявительницы, дикое преступление могло произойти 10 августа, когда она гостила у односельчан.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК.

В ходе досудебного расследования работники полиции провели необходимые следственные действия с целью подтверждения или опровержения факта преступления.

Во время следственных действий были получены официальные выводы судебно-медицинской экспертизы, которая опровергает факт изнасилования ребенка.

Ранее мы писали о том, что сообщение об изнасиловании девочки школьниками взбудоражила украинцев и люди заговорили о необходимости детских колоний строгого режима.

Также сообщалось, что известного украинского фотографа подозревают в изнасиловании 9-летней девочки.

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Новости Украины Полтавская областьизнасилованиепреступления
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