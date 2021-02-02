Главврач Днепропетровской областной психбольницы задекларировал миллионное состояние

Главный врач Днепропетровской областной психиатрической больницы Андрей Антоновский, будучи госслужащим, задекларировал 4 автомобиля и недвижимость в престижных районах города. Кроме того, он хранит на личных счетах несколько миллионов гривен, сообщает "Днепр Оперативный".

Согласно декларации Антоновского, у главврача имеются дом, квартиры, земельные участки и дача в "статусной" Новоселовке.

Также на счетах медработника 55 тысяч евро и 80 тысяч долларов, сотни тысяч гривен. Тогда как задекларированные доходы семьи Антоновского не превышают трехсот тысяч гривен в год (25 тысяч гривен в месяц).

Попытки отыскать, какой же такой бизнес вел Андрей Антоновский до того как стал главврачом областной психиатрической больницы не увенчались успехом.

Известно, что в прошлом главврач имел отношение к фирме, которая скрывается за кодом ЕДРПОУ 26238006 (Днепропетровский филиал ООО "Гемокод"). Но, как оказалось, об этой компании ничего не знает ни Google, ни Единый государственный реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных организаций. Кто-то удалил данные об этом загадочном филиале из всех источников.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный.