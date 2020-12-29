ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский внесет в Раду законопроект об усилении ответственности за ложь в декларации

Киев, Вторник 29 декабря 2020 20:59
Зеленский внесет в Раду законопроект об усилении ответственности за ложь в декларации
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную раду как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил президент.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Рада 15 декабря одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Кроме того, глава государства также одобрил закон о восстановлении ответственности за ложь в е-декларациях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийзаконопроектДекларации о доходах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь