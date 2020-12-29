Зеленский внесет в Раду законопроект об усилении ответственности за ложь в декларации

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную раду как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил президент.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Рада 15 декабря одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Кроме того, глава государства также одобрил закон о восстановлении ответственности за ложь в е-декларациях.