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Головний лікар Дніпропетровської обласної психлікарні задекларував мільйонний статок

Автор: Styler

На рахунках медпрацівника 55 тисяч євро та 80 тисяч доларів

Головний лікар Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні Андрій Антоновський, будучи держслужбовцем, задекларував 4 автомобілі та нерухомість у престижних районах міста. Крім того, він зберігає на особистих рахунках кілька мільйонів гривень, повідомляє "Дніпро Оперативний".

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Згідно з декларацією Антоновського, у головлікаря є будинок, квартири, земельні ділянки й дача в "статусній" Новоселівці.

Також на рахунках медпрацівника 55 тисяч євро та 80 тисяч доларів, сотні тисяч гривень. Тоді як задекларовані доходи сім'ї Антоновського не перевищують триста тисяч гривень на рік (25 тисяч гривень на місяць).

Спроби відшукати, який же такий бізнес вів Андрій Антоновський до того як став головним лікарем обласної психіатричної лікарні не увінчалися успіхом.

Відомо, що в минулому головний лікар мав відношення до фірми, яка ховається за кодом ЄДРПОУ 26238006 (Дніпропетровська філія ТОВ "Гемокод"). Але, як виявилося, про цю компанію нічого не знає ні Google, ні Єдиний державний реєстр юридичних осіб, підприємців і громадських організацій. Хтось видалив дані про цю загадкову філію з усіх джерел.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про посилення відповідальності за недостовірне декларування. Відповідний законопроект буде внесений до Верховної ради як невідкладний.

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