Главу СБУ Баканова заметили на отдыхе в Куршевеле: в сеть попали фото

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова сфотографировали на популярном горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Снимки разместил на своей странице в Facebook журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач.

Как отмечает журналист, фотографии с главой СБУ были сделаны в среду, 8 января.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. Только что", - так подписал фотографии Михаил Ткач. Никаких других подробностей журналист не указал.

Глава СБУ Иван Баканов в Куршевеле (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Стоит отметить, что на одном из снимков Иван Баканов снят предположительно с семьей – на фото глава СБУ стоит в компании детей.

Глава СБУ Иван Баканов в Куршевеле (Фото: facebook.com/mixailotkach)

Фотографии вызвали возмущение пользователей социальной сети, так как в Украине произошла сегодня большая трагедия и погибли люди. Кроме того, пользователи отметили, что праздничные выходные уже закончились и 8 января – это уже рабочий день.

Горнолыжный курорт Куршевель – один из самых престижных и дорогих курортов не только во Франции, но и в мире. Он расположен во французской части Альп. Этот курорт пользуется популярностью у состоятельных людей и знаменитостей со всего мира.