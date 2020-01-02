Всплыла неприятная правда о мужчине, который сделал фото с Зеленским

Владимир Зеленский сделал селфи с мужчиной (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина на фото с Зеленским из Буковеля оказался фанатом "русского мира"

Владимир Зеленский в Буковеле сделал селфи с мужчиной на горных склонах, но сам человек оказался не таким уж простым. Выяснилось, что он является фанатом "русского мира". Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии из его аккаунта в Instagram.

Мужчину зовут Николай, на своей странице в соцсети он гордо публикует снимки с Красной площади в Москве, фотографии пейзажей из Санкт-Петербурга. Мало того, в описании его профиля написано "Красная армия".

Мужчина, который фотографировался в Буковеле с Зеленским (фото:instagram.com/kolia_sofron)

Интересно, что в Instagram-stories у Николая также закреплены фотографии из Москвы, которыми он явно очень дорожит. Для своего главного снимка профиля он также выбрал фото на фоне столицы страны-агрессора.

Пользователи сети обратили внимание на такого поклонника "русского мира" и написали об этом в комментариях.

Электорат Зели понятен!

Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!

Иностранный агент...

Скриншот комментариев

Напомним, что 1 января в Instagram появились фотографии отдыхающих с Владимиром Зеленским на склонах горнолыжного курорта Буковель, который находится в 110 километрах от поселка Гуты. Снимок разместил пользователь kolia_sofron.

На фотографии автор аккаунта стоит вместе с президентом Украины в горнолыжном снаряжении на фоне заснеженного горного спуска. Рядом с ними стоят лыжи.