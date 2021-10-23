ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Facebook подал в суд на украинца: его подозревают в краже данных 178 млн пользователей

Новина українською →
Нью-Йорк, Суббота 23 октября 2021 16:55
Facebook подал в суд на украинца: его подозревают в краже данных 178 млн пользователей Фото: Facebook подал в суд на украинца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Facebook подала в суд на гражданина Украины Александра Солонченко. Его подозревают в хищении и краже данных 178 млн пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По данным издания, компания обвиняет Солонченко в нарушении условий использования социальной сети, которые запрещают ее пользователям какие-либо незаконные действия с переданными ей данными, а также их получение с использованием автоматических средств и передачу третьим лицам.

В Facebook утверждают, что в период с 2018-го по 2019 год Солонченко под псевдонимом Solomame получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонных номеров примерно у 178 млн пользователей соцсети. При этом украинец использовал специальную программу, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger.

Адвокаты компании, утверждает издание, предоставили доказательства, согласно которым украинский хакер продавал данные из других компаний на Raid Forums, сайте, где пользователи покупают и продают похищенные массивы информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Соединенные Штаты Америки
NEWS
Еще две области переводят в "красную" зону карантина
Еще две области переводят в "красную" зону карантина
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили