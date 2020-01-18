Главные традиции Крещения: какие блюда обязаны быть на столе

День Крещения Господня, отмечаемый 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. Праздник символизирует духовное очищение и перерождение. Символические аспекты праздника были перенесены в сферу ритуалов еще в давности, поэтому в Крещенский сочельник принято очищаться и физически. Какие блюда нужно ставить и какие традиции необходимо соблюдать в Бабий вечер, рассказывает STYLER.

Согласно поверьям, именно в крещенскую ночь открывается небо, и Всевышний принимает все молитвы и просьбы. В христианском сознании праздник Крещения ассоциируется с очищением души от грехов. Ритуал очищения был возобновлен в крещенских купаниях. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30‑летний Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крещение Иисуса стало исполнением и верностью заповедям Божьим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов.

Перенесение священного опыта в физический план связано не только с купаниями, но и с внутренним очищением. Особое внимание в христианстве уделено вечеру перед Крещением – Крещенскому сочельнику. Он известен в Украине как Бабий вечер, Голодная кутья. В этот день христиане готовятся к очищению и освящению святой водой в праздник Крещения. По Уставу Православной церкви в пищу разрешается употреблять только одно блюдо – кутью.

Но традиционно на землях Украины на Голодную кутью готовили те же блюда, что и на Святой вечер, только в меньшем ассортименте. Обходились в основном постным борщом, варениками, пирожками, капустой, рыбой. Кутью не оставляли умершим, как в Рождественский сочельник, а выносили курам. Весьма интересен обряд, при котором кутью якобы прогоняли. В одних случаях – стреляя из ружья, в других с помощью макогона и заслонки от печи.

На Крещенский сочельник во многих регионах Украины было принято печь специальный обрядовый хлеб, кусок которого должен был съесть перед трапезой каждый из членов семьи. С этим хлебом хозяин обходил дом и все имеющиеся строения и кропил их святой водой. Согласно народным верованиям таким образом он прогонял из хозяйства нужду.

Уже в день Крещения, 19 января, обязательно натощак выпивали святой воды. Обедали скоромными кушаньями. Каждая хозяйка пыталась накрыть стол как можно лучше. Варили борщ или капустник на свиной грудинке, делали голубцы, вареники, жаркое, жареную с луком печенку, подавали ветчину, колбасу, рубец. Стол в этот день считался одним из самых богатых в году, когда отменялись все посты, ели также и много рыбы. Подавали также испеченный свежий хлеб, калачи, пироги, кныши, пышки. Пили водку или настойку, однако немного. На закуску готовили сладкий кисель, а к нему всевозможные коржики, хворост, пряники, орешки, пирожки со сладкой начинкой.