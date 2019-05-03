Сезонная аллергия: Комаровский рассказал о важном нюансе

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доктор Комаровский объяснил, как спастись аллергикам в период цветения

Доктор Комаровский на своем форуме для родителей рассказал, как подготовиться к сезону цветения, который доставляет много неприятностей аллергикам. Также он объяснил, как спастись тем, у кого есть аллергия на амброзию.

Комаровский объяснил, что эффективные препараты против сезонной аллергии нужно начинать принимать за несколько недель до сезона цветения.

"Самые эффективные средства (например, кромоны) нужно принимать ДО начала сезона цветения — хотя бы за две-три недели. Их вам должен индивидуально подобрать врач. Так что сейчас, в разгар цветения, остается только уменьшать неприятные симптомы и минимизировать количество аллергена", - отметил доктор.

Он объяснил, что сезонную аллергию нельзя лечить только сосудосуживающими каплями в нос, так как это приведет к негативным последствиям.

"Неправильно лечить сезонную аллергию, убирая только симптомы, например, закапыванием сосудосуживающих капель в нос. Ведь сезон аллергии длится минимум две-три недели, а в течение такого срока капать сосудосуживающие нельзя — их применение оправданно 5–7 дней максимум, иначе вы приобретете вместо аллергии другую хроническую болезнь — медикаментозный ринит", - предупредил Комаровский.

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Он добавил, что уменьшить проявлении аллергии можно и без лекарственных средств. Для этого нужно убрать из дома все, что может вызвать аллергию.

"Если в доме постоянно присутствует табачный дым, имеется множество накопителей пыли и стоит открытый корм для рыбок, то сезонная аллергия усугубится. Так что первым делом разберитесь с собственным жилищем. Если вы четко знаете, что аллергия есть у вас или у кого-то из родных, приспособьте дом для себя — в нем не должно быть множества мягких игрушек, ковров, мягкой мебели, книг не за стеклом, сухих букетов и прочего — в общем, всего того, что нельзя обработать водой", - порекомендовал доктор.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский сделал предупреждение для родителей о еде.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский сделал важное заявление об алкоголе во время беременности.