UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главные фавориты букмекеров на Евровидение 2022: как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra

Фото: Победу на Евровидение 2022 пророчат KALUSH Orchestra (instagram.com/kalush.official)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня состоится финал Евровидение 2022 и KALUSH Orchestra, которые взорвали зал в первом полуфинале конкурса, имеют все шансы на победу. Букмекеры оценивают их шансы еще выше, а главными конкурентами названы Великобритания и Швеция.

Какие прогнозы дают букмекеры Украине на Евровидение и как проголосовать сегодня за KALUSH Orchestra - читайте ниже.

Фавориты букмекеров Евровидение 2022

Первое место букмекеры отдают Украине и группе KALUSH Orchestra. Стоит отметить, что шансы на победу выросли за одни сутки еще на 10% и сейчас составляют уже 60%. Буквально еще вчера в рейтинге стояла цифра 50%.

Второе место букмекеры отдают представителю Великобритании Sam Ryder, который исполняет композицию Space Man. Его шансы на победу оценивают в 11%.

На третьем месте оказалась Швеция – CornelaJacobs с песней Hold Me Closer. Шансы на победу букмекеры оценили в 10%.

Далее по прогнозу букмекеров идут Италия (6%) и Испания (4%).

Скриншот

Как голосовать в финале Евровидение 2022

Финал Евровидение начнется 14 мая в 22:00. Ожидается, что выступление участников, голосование и подсчет голосов будет длиться не менее 4 часов. KALUSH Orchestra будет выступать под номером 12.

Отправить сообщение за участника, который вам понравился можно по номеру 7576. Стоимость одного сообщения – 5,31. Ограничение – 20 сообщений с одного номера.

Проголосовать за Украину с номеров украинских операторов будет нельзя, но это смогут сделать украинцы, которые сейчас находятся за границей и имеют номера телефоны европейских операторов.

Будьте внимательны! В зависимости от страны, в которой вы находитесь, номер, на который нужно отправить сообщение – отличается. Также может быть разная стоимость.

Победитель международного конкурса Евровидение 2022 будет определен путем голосования жюри стран-участниц конкурса и зрителей.

Напомним, ранее мы писали о том, где можно смотреть финал Евровидение 2022 и в каком порядке будут выступать участники.

А также мы рассказывали о том, что Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидение.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеЕвровидение 2022KALUSH