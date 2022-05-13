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Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 11:11
Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя Фото: KALUSH Orchestra на Евровидении 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

14 мая 2022 года в итальянском Турине стартует грандфинал Евровидения, где украинской песне Stefania группы KALUSH Orchestra дают беспрецедентные шансы на победу.

Где и когда смотреть финал, и когда объявят результаты, все страны участники - читайте ниже в нашем материале Styler.

Когда смотреть Евровидение и где

Финал стартует в 22:00 и продлится около четырех часов. KALUSH Orchestra будут выступать под номером 12 среди 25-ти конкурсантов.

Ниже порядок выступления стран-участниц:

Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя

Фото: instagram.com/eurovision

Судя по опыту прошлых лет, результаты будут объявлены около 2:00 15 мая по киевскому времени.

Финал конкурса будут транслировать на канале UA: Культура.

Трансляцию Евровидения также можно посмотреть на официальном YouTube Евровидение на YouTube-канале Евровидение Украина, на диджитал-платформах Суспільне.

Шансы украинцев накануне финала выросли еще больше

По состоянию на 13 мая KALUSH Orchestra дают беспрецедентные шансы на успех - 58% на официальном сайте.

Евровидение 2022: где смотреть выступление Украины, и когда объявят победителя

Скриншот

Как проголосовать

Свои сообщения с номером участника, за которого вы хотите проголосовать, нужно будет отправлять на номер 7576. Стоимость одного сообщения - 5,31 грн. Ограничение - 20 голосов с одного номера.

И помните: с украинских мобильных номеров за Украину голосовать нельзя.

Смотрите еще раз выступление украинской группы в первом полуфинале Евровидения.

Ранее мы писали, что Джамала выставила на аукцион свое платье, в котором открывала Евровидение 2016.

Также мы писали, что KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022.

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