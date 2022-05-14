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Головні фаворити букмекерів на Євробачення 2022: як проголосувати сьогодні за KALUSH Orchestra

Фото: перемогу на Євробачення 2022 пророкують KALUSH Orchestra (instagram.com/kalush.official)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні відбудеться фінал Євробачення 2022 і KALUSH Orchestra, які підірвали зал у першому півфіналі конкурсу, мають всі шанси на перемогу. Букмекери оцінюють їх шанси ще вище, а головними конкурентами названі Великобританія і Швеція.

Які прогнози дають букмекери Україні на Євробачення і як проголосувати сьогодні за KALUSH Orchestra - читайте нижче.

Фаворити букмекерів Євробачення 2022

Перше місце букмекери віддають Україні та групі KALUSH Orchestra. Варто відзначити, що шанси на перемогу зросли за одну добу ще на 10% і зараз складають вже 60%. Буквально ще вчора в рейтингу стояла цифра 50%.

Друге місце букмекери віддають представнику Великобританії Sam Ryder, який виконує композицію Space Man. Його шанси на перемогу оцінюють в 11%.

На третьому місці опинилася Швеція - CornelaJacobs з піснею Hold Me Closer. Шанси на перемогу букмекери оцінили в 10%.

Далі за прогнозом букмекерів йдуть Італія (6%) та Іспанія (4%).

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Як голосувати у фіналі Євробачення 2022

Фінал Євробачення розпочнеться 14 травня о 22:00. Очікується, що виступ учасників, голосування і підрахунок голосів триватиме не менше 4 годин. KALUSH Orchestra виступатиме під номером 12.

Відправити повідомлення за учасника, який вам сподобався можна за номером 7576. Вартість одного повідомлення-5,31. Обмеження-20 повідомлень з одного номера.

Проголосувати за Україну з номерів українських операторів буде не можна, але це зможуть зробити українці, які зараз перебувають за кордоном і мають номери телефони європейських операторів.

Будьте уважні! Залежно від країни, в якій ви знаходитесь, номер, на який потрібно відправити повідомлення – відрізняється. Також може бути різна вартість.

Переможець Міжнародного конкурсу Євробачення 2022 буде визначений шляхом голосування журі країн-учасниць конкурсу та глядачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна дивитися фінал Євробачення 2022 і в якому порядку виступатимуть учасники.

А також ми розповідали про те, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.

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