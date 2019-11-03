Главное, не упустить возможность! Астролог порадовал приятным прогнозом

Гороскоп на неделю (Коллаж РБК-Украина)

Этих знаков Зодиака ждет небывалый успех - кому повезет на следующей неделе

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября расскажет, кого из представителей зодиакального круга ожидают приятные изменения в различных сферах - любви, карьере, деньгах.

Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал три основных знака Зодиака, которых судьба вознаградит за труды и упорство.

Гороскоп на неделю (Коллаж РБК-Украина)

Овен

По словам специалиста, одним из везунчиков на этой неделе окажется Овен. Его активность будет положительно сказываться на дальнейшее развитие событий. Время подходит для командировок, путешествий с друзьями, а также для того, чтобы провести его с близкими. Любые поездки положительно скажутся на самочувствии, а также предоставят вам новых знакомых.

Рак

Благоприятный период в начале ноября 2019 года ожидается у Раков. У представителей этого знака Зодиака произойдет переформирование ближайшего окружения и пересмотр жизненных ценностей. Данному Зодиаку советуют не медлить и воплощать творческие планы либо подумать о создании бизнеса.

Гороскоп на неделю (Коллаж РБК-Украина)

Весы

Весы с 4 по 10 ноября могут встретить человека, с которым они общались в прошлом. Эта встреча станет судьбоносной для Весов и поможет решить многие проблемы. На этой неделе знакомые будут делиться своими советами, к которым, по словам астролога, стоит прислушаться.

Напомним, что известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Эксперт дал представителям каждого знака дельные советы.