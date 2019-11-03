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Головне, не упустити можливість! Астролог порадував приємним прогнозом

STYLERЖиття    03.11.2019 - 08:00
Головне, не упустити можливість! Астролог порадував приємним прогнозом
Гороскоп на тиждень (Колаж РБК-Україна)

Цих знаків Зодіаку чекає небувалий успіх - кому пощастить наступного тижня

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 листопада розповість, кого з представників зодіакального кола чекають приємні зміни в різних сферах - любові, кар'єрі та іншому.

Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав три основних знаки Зодіаку, яких доля винагородить за працю і завзятість.

Головне, не упустити можливість! Астролог порадував приємним прогнозомГороскоп на тиждень (Колаж РБК-Україна)

Овен

За словами фахівця, одним з везунчиків на цьому тижні виявиться Овен. Його активність буде позитивно позначатися на подальший розвиток подій. Час підходить для відряджень, подорожей з друзями, а також для того, щоб провести його з близькими. Будь-які поїздки позитивно позначаться на самопочутті, а також нададуть вам нових знайомих.

Рак

Сприятливий період на початку листопада 2019 року очікується у Раків. У представників цього знака Зодіаку відбудеться переформування найближчого оточення і перегляд життєвих цінностей. Даним Зодіакам радять не зволікати і втілювати творчі плани або подумати про створення бізнесу.

Головне, не упустити можливість! Астролог порадував приємним прогнозомГороскоп на тиждень (Колаж РБК-Україна)

Терези

Терези з 4 по 10 листопада можуть зустріти людину, з якою вони спілкувалися в минулому. Ця зустріч стане доленосною для Терезів і допоможе вирішити багато проблем. На цьому тижні знайомі будуть ділитися своїми порадами, до яких, за словами астролога, варто прислухатися.

Нагадаємо, що відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Експерт дав представникам кожного знака слушні поради.

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