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Главное, чтобы никто не погиб: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 13:29
Главное, чтобы никто не погиб: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостом
Крымский мост (фото: most.life)

Жителей оккупированного Крыма могут поджидать большие неприятности

В Крыму снова неприятности: теперь запланированный на декабрь пуск первого полноценного поезда по Керченскому мосту переносится как минимум на полгода, поскольку мост все еще ненадежен. Об этом информируют росСМИ.

Официально озвученной причиной является то, что возле моста был найден исторический артефакт, а потому необходимы раскопки. Однако специалисты данную версию признали несерьезной.

Главное, чтобы никто не погиб: эксперт указал на серьезные проблемы с Крымским мостомКрымский мост (фото: most.life)

Эксперты считают, что реальной причиной не пускать поезда по мосту являются опасные карстовые полости - явления, связанных с деятельностью воды, которые выражаются в растворении горных пород и образовании пустот в районе опор. Именно они являются причиной обрушения тоннеля со стороны Керчи и проседания грунта.

"Керченский полуостров изобилует карстами - они формируются в карбонатных породах, которых много в Крыму… Если обваливаются тоннели, то это серьезная вещь… В этом месте по геологическим условиям строить ничего нельзя", - прокомментировал эксперт.

Скорее всего, когда отговорка об артефактах перестанет быть актуальной, поезда все-таки поедут по мосту, но с минимальным количеством вагонов и минимальной загруженностью.

"У этого моста плохая история будет, рано или поздно его не станет, но главное, чтобы никто не погиб", - подытожил геолог.

Напомним, что ранее Россия запустила первый поезд по Крымскому мосту.

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