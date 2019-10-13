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Головне, щоб ніхто не загинув: експерт вказав на серйозні проблеми з Кримським мостом

STYLERЖиття    13.10.2019 - 13:29
Головне, щоб ніхто не загинув: експерт вказав на серйозні проблеми з Кримським мостом
Кримський міст (фото: most.life)

Жителів окупованого Криму можуть чекати великі неприємності

У Криму знову неприємності: тепер запланований на грудень пуск першого повноцінного поїзда по Керченському мосту переноситься як мінімум на півроку, оскільки міст все ще ненадійний. Про це інформують росЗМІ.

Офіційно озвученою причиною є те, що біля мосту був знайдений історичний артефакт, а тому необхідні розкопки. Однак фахівці дану версію визнали несерйозною.

Головне, щоб ніхто не загинув: експерт вказав на серйозні проблеми з Кримським мостомКримський міст (фото: most.life)

Експерти вважають, що реальною причиною не пускати потяги по мосту є небезпечні карстові порожнини - явища, пов'язані з діяльністю води, які виражаються в розчиненні гірських порід і утворенні пустот в районі опор. Саме вони є причиною обвалення тунелю з боку Керчі і просідання грунту.

"Керченський півострів рясніє карстами - вони формуються на карбонатних породах, яких багато у Криму... Якщо обвалюються тунелі, то це серйозна річ... В цьому місці за геологічними умовами будувати нічого не можна", - прокоментував експерт.

Швидше за все, коли відмовка про артефакти перестане бути актуальною, поїзди все-таки поїдуть по мосту, але з мінімальною кількістю вагонів і мінімальною завантаженістю.

"У цього мосту погана історія, рано чи пізно його не стане, але головне, щоб ніхто не загинув", - підсумував геолог.

Нагадаємо, що раніше Росія запустила перший потяг по Кримському мосту.

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