Главарь боевиков решил сбежать из "русского мира" в Мариуполь: готовится к безбедной жизни

Топ-"чиновник" "ДНРовцев" решил переехать в Мариуполь (Фото: коллаж РБК-Украина)

Топ-"чиновник" из ОРДО намерен передать СБУ ценные данные об участии РФ в войне на Донбассе

Один из руководителей террористической группировки"ДНР", топ-"чиновник" в ОРДО Сергей Чернявский решил покинуть оккупированные территории и перебраться в Мариуполь. "Глава аппарата администрации Тельмановского района" уже получил разрешение от Службы безопасности Украины на пересечение линии разграничения. Об этом передает издание "Без табу" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что коллаборант для уклонения от криминальной ответственности решил воспользоваться программой "Тебя ждут дома" и передать спецслужбам данные и сведения о военной агрессии РФ на Донбассе и информацию о других членах оккупационных формирований.

Указывается, что в настоящее время подготовка к побегу находится на завершающей стадии.

Топ-"чиновник" "ДНРовцев" Сергей Чернявский решил уехать из оккупированных территорий в Мариуполь (Фото: beztabu.net)

Чернявский планирует жить в Мариуполе, где уже "замутил себе плацдарм для старта безбедной жизни". Для этого сын "чиновника-ДНРовца" занимается оформлением загранпаспорта и прочих документов. Чем конкретно намерен заняться коллаборант на новом месте - не уточняется.

"Добро" от СБУ на поездки на свободные от боевиков территории было оформлено на украинский паспорт Чернявского (серия и номер ВС 355022).

Топ-"чиновник" "ДНРовцев" заинтересовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (Фото: скриншот)

По информации издания, он решил сбежать из "ДНР" из-за страха за свою жизнь после того, как человек Пушилина Александр Спинул был "назначен" на место самого Чернявского и устроил "чистку кадров".

Топ-"чиновник" "ДНРовцев" Сергей Чернявский решил уехать из оккупированных территорий в Мариуполь (Видео: YouTube / Ariurus Ariurus)