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"ДНРовец" слил СБУ важные данные: как работал двойной агент (видео)

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 09:05
"ДНРовец" слил СБУ важные данные: как работал двойной агент (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Боевик "ДНР" сбежал из оккупированных территорий со своей семьей и сдался СБУ

СБУ сдался боевик группировки "ДНР", который был у террористов сотрудником "военной прокуратуры". Сергей Лукьяненко передал украинским спецслужбам важные сведения и даже стал двойным агентом. Теперь Фемида закрыла для него криминальное производство, а в противном случае мужчине грозило бы от 8 до 15 лет тюрьмы. Об этом говорится в сюжете "Факты ICTV". 

Мужчина - уроженец Константиновки Донецкой области, слил ценную информацию СБУ, раскрыл факты о российской военной интервенции на украинский Донбасс, и передал сведения о заложниках. Совсем недавно при помощи спецслужб он сбежал с оккупированных территорий со своей женой и маленьким ребенком. 

Сергей поехал из дома 5 лет назад - в 2014-м. Отправился на заработки сначала в российскую Калугу, затем вернулся в Украину в Донецк. На работу в "военную прокуратуру ДНР" его взял знакомый перебежчик, экс-депутат горсовета Константиновки Валерий Ходырев. 

Сергей работал оперативником, занимался конвоированием заключенных, среди которых были заложники - захваченные в плен бойцы ВСУ. 

Управлением "внутренней безопасности", где работал Сергей, заведовал россиянин, кадровый офицер, генерал-майор ВС РФ Дмитрий Васильевич Щедринов. В 2014 году этот человек руководил захватом прокуратуры Донецка.

&quot;ДНРовец&quot; слил СБУ важные данные: как работал двойной агент (видео)

Фото: скриншот

Сергей рассказал, что на оккупированных территориях местное население давно разочаровалось в "русском мире".

"Люди там давно потеряли надержу. Они не живут, а выживают", - сказал он. 

Мама Лукьяненко Алена призналась, что сильно переживала за сына: "Мне бы очень хотелось, чтобы он вернулся домой".

&quot;ДНРовец&quot; слил СБУ важные данные: как работал двойной агент (видео)

Фото: скриншот

Незадолго до побега Сергея это удалось сделать его другу, который вернулся на свободную территория по программе СБУ "Тебя ждут дома".

"Людям, не совершивших тяжких преступлений, мы обеспечивает безопасный переход. Во время судебного рассмотрения принимается решение - либо он освобождается от уголовной ответственности, либо назначают уголовное наказание, но он освобождается от отбытия, либо назначается наказание более мягкое", - рассказал генерал-майор СБУ Игорь Гуськов. 

Сергей согласился сотрудничать с СБУ и за несколько месяцев до побега стал двойным агентом. 

По словам пресс-секретаря СБУ Алены Гитлянской, Лукьяненко дал очень важные свидетельства: "Мы установили людей, которых террористы не признавали, что они у них находятся". 

Среди заложников у боевиков удерживается "киборг" Богдан Пантюшенко  с позывным "Броня", командир танка - герой обороны ДАП. 

"Есть около 10 украинских военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, но они находятся на гауп-вахте 08816", - рассказал Сергей. 

&quot;ДНРовец&quot; слил СБУ важные данные: как работал двойной агент (видео)

Фото: скриншот

Отмечается, что незадолго перед побегом "ДНРовцы" начали подозревать Сергея - у него даже без объяснений забрали табельное оружие. 

Серей связался с СБУ и сообщил, что ему нужно уезжать из ОРДО. Он на такси с женой и ребенком добралсь до приграничного н.п. Успенка, и российские пограничники пропустили его через границу благодаря удостоверению "военной прокуратуры ДНР". Затем в Укрину он вернулся через Харьковскую область, хотя его три часа допрашивали сотрудники ФСБ РФ.  

Теперь он дома, восстанавливает хозяйство и уже устроил ребенка в детский садик. По закону, Сергей полностью амнистирован.

Видео: YouTube / Факти ICTV

Как сообщалось, ранее в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.   

Напомним, не так давно на подконтрольную территорию Украины перешла наемница российских НВФ на Донбассе Светлана Дрюк, "начальник штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ ДНР" с позывным "Ветерок". Она передала важные материалы о руководящей роли офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности  на Донбассе.

Добавим, что в конце января сотрудница исправительной колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским.

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