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Глава МВД про фразу "Аваков чорт": а может - ангел?

Автор: Анна Шиканова

Глава МВД Арсен Аваков впервые прокомментировал фразу "Аваков-черт". Он назвал себя ангелом, который терпит все это. Глава МВД отметил, что работу полиции не всегда справедливо критикуют.

Об этом Арсен Аваков рассказал в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1"

Он объяснил, что его работа заставляет иногда становиться твердым, иногда человечным, а чаще всего - жестким.

"А может Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся". Вот и все — делай, что должен, а будет то, что будет. Это — мой принцип", - заявил Аваков.

Он сравнил свою должность с раскаленной сковородкой и признался, что его пост – не сладкое место.

"Это раскаленная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкое место. Здесь, если я нахожу для себя мотивацию, как государственник, прежде всего, находиться на этой позиции для меня — это окей", - сказал министр.

Арсен Аваков впервые прокомментировал фразу: "Аваков-черт"

Напомним, ранее мы писали о том, что Арсен Аваков рассказал о премьерских амбициях.

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