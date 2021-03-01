Глава МВС про фразу "Аваков чорт: а може - ангел?

Він пояснив, що його робота змушує іноді ставати твердим, іноді людяним, а найчастіше - жорстким.

"А може Аваков — ангел, тому що терпить це? У тому числі й таке ставлення. Тому що у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді — людяним, але часто — жорстким. І коли на нас "наїжджають" або несправедливо критикують. І хтось "закипає" останніми словами, я їх збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемося". Ось і все — роби, що повинен, а буде те, що буде. Це — мій принцип", - заявив Аваков.

Він порівняв свою посаду з розпеченою сковорідкою і зізнався, що його пост – не солодке місце.

"Це розпечена сковорідка, це не щастя цілий рік, це не солодка ситуація, це не солодке місце. Тут, якщо я знаходжу для себе мотивацію, як державник, перш за все, перебувати на цій позиції для мене — це окей", - сказав міністр.

Арсен Аваков вперше прокоментував фразу: "Аваков-чорт"