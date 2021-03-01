ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аваков рассказал, есть ли у него премьерские амбиции

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 19:14
Аваков рассказал, есть ли у него премьерские амбиции Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что не может претендовать на пост премьер-министра, так как не выигрывал выборы в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", - ответил министр на вопрос о возможных амбициях возглавить правительство.

На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Зеленский ему пост премьера, он ответил: "Нет, не предлагал".

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины. Он также выступил против диалога с Россией.

По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.

"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.

В начале февраля Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Арсен Аваков
NEWS
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"