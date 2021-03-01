Аваков рассказал, есть ли у него премьерские амбиции
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что не может претендовать на пост премьер-министра, так как не выигрывал выборы в Верховную Раду.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.
"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", - ответил министр на вопрос о возможных амбициях возглавить правительство.
На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Зеленский ему пост премьера, он ответил: "Нет, не предлагал".
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины. Он также выступил против диалога с Россией.
По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.
"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.
В начале февраля Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война.