Аваков рассказал, есть ли у него премьерские амбиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что не может претендовать на пост премьер-министра, так как не выигрывал выборы в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь", - ответил министр на вопрос о возможных амбициях возглавить правительство. На уточняющий вопрос, предлагал ли президент Зеленский ему пост премьера, он ответил: "Нет, не предлагал".