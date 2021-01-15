Глава Минздрава объяснил, почему нельзя открывать школы: отнеситесь с пониманием

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил родителям, почему нельзя открывать школы во время локдауна. Он отмечает, что такие действия приведут к резкому скачку заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал Степанов во время онлайн-брифинга 15 января, представители местных властей начинают поднимать вопрос о снятии запрета на работу школ во время локдауна и прекращении зимних каникул. Однако количество детей, которые заразились коронавирусом, продолжается увеличиваться и не только в Украине, но и во всем мире.

"Начало офлайн-обучения 1-4-х классов, когда вся страна находится в локдауне, оно приведет к увеличению интенсивности инфицирования через перекрестное заражение детей. Большинство заражений детей происходит бессимптомно. Поэтому выявление инфицированных (в коллективах) будет просто невозможным", - подчеркнул министр.

Он добавил, что если у ребенка будет обнаружен COVID-19, то это значит, что он уже несколько дней заражал других учеников и учителей.

"Если мы раньше срока начнем обучение в школах, это существенно повлияет на рост заболеваемости. Поэтому, уважаемые родители и учителя, я с пониманием отношусь к вашему желанию, чтобы дет начали учиться и пошли в школу, но эпидситуация и ради здоровья важно соблюдать все карантинные ограничения", - сказал Максим Степанов.

Максим Степанов объяснил, почему школы не откроют во время локдауна

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов сообщил о том, что в Украине дети стали чаще болеть коронавирусом.

А также рассказывали о том, что появились новые даты каникул для школьников после локдауна.