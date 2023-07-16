Глаукома "помолодшала". Як уберегтись від підступної хвороби

Людське око - унікальний орган, здатний до безперебійної та напруженої роботи. Однак хворіти воно може так само як і інші частини нашого організму.
Що таке глаукома, які її симптоми та методи лікування, а також чи можливо уберегтись від цієї хвороби, читайте нижче в матеріалі Styler.
У здоровому оці людини завдяки балансу припливу та відтоку рідини постійно підтримується певний тиск.
Глаукома - офтальмологічне захворювання. Воно характеризується постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску внаслідок:
По суті, коли циркуляція рідини порушується, вона починає накопичуватись. Внаслідок цього і зростає внутрішньоочний тиск.
За таких умов зоровий нерв та інші структури ока зазнають підвищеного навантаження. Порушується кровопостачання ока.
Через це атрофується очний нерв - зорові сигнали перестають надходити до головного мозку.
Фахівці вирізняють дві основні форми глаукоми:
Глаукома - хвороба підступна й непередбачувана. Спершу вона може протікати практично непомітно, але вже згодом - призвести до сліпоти.
При глаукомі зменшуються, перш за все, периферійний та боковий зір, звужується поле зору. В міру прогресування хвороби виникає порушення центрального зору.
Лікарі радять уважно ставитись до своїх очей та невідкладно відвідати офтальмолога, якщо є хоча б один із симптомів:
Глаукому діагностують у мільйонів людей у всьому світі. Якщо недугу не лікувати, можна повністю втратити здатність бачити.
Фахівці виділяють чотири основні стадії розвитку глаукоми:
Програма профілактики та лікування глаукоми спрямована на зменшення внутрішньоочного тиску людини. Вона підбирається залежно від форми, стадії та супутніх захворювань.
Лікування глаукоми може бути:
Захворіти на глаукому, на жаль, може кожен. Водночас за словами професора, завідувача кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Дмитра Жабоєдова, існують основні фактори ризику, які збільшують таку вірогідність:
Науковець наголосив, що нині глаукома "помолодшала". Інколи на прийом пацієнти приходять всією родиною - від бабусь і дідусів, до дітей і онуків.
Серед основних методів профілактики хвороби - щорічний огляд в офтальмолога та вимірювання очного тиску. Це допоможе виявити недугу на ранній стадії та запобігти її прогресуванню.
Рекомендується також робити сканування сітківки за допомогою сучасного оптичного томографа, адже навіть якщо людина не скаржиться на зір, діагностика виявить зміни, що ведуть до небезпечного захворювання.
Насамкінець, експерти радять завжди дбати про здоров'я очей та організму в цілому:
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