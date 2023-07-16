Глаукома "помолодела". Как уберечься от коварной болезни

Человеческий глаз - уникальный орган, способный к бесперебойной и напряженной работе. Однако болеть он может так же, как и другие части нашего организма.
Что такое глаукома, каковы ее симптомы и методы лечения, а также возможно ли уберечься от этой болезни, читайте ниже в материале Styler.
В здоровом глазу человека, благодаря балансу притока и оттока жидкости, постоянно поддерживается определенное давление.
Глаукома - офтальмологическое заболевание. Оно характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления вследствие:
В сущности, когда циркуляция жидкости нарушается, она начинает накапливаться. Вследствие этого и растет внутриглазное давление.
При таких условиях зрительный нерв и другие структуры глаза имеют повышенную нагрузку. Нарушается кровоснабжение глаза.
Из-за этого атрофируется глазной нерв - зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг.
Специалисты отличают две основные формы глаукомы:
Глаукома - болезнь коварная и непредсказуемая. Сначала она может протекать практически незаметно, но со временем - привести к слепоте.
При глаукоме уменьшаются, прежде всего, периферическое и боковое зрение, сужается поле зрения. По мере прогрессирования заболевания возникает нарушение центрального зрения.
Врачи советуют внимательно относиться к своим глазам и немедленно посетить офтальмолога, если есть хотя бы один из симптомов:
Глаукома диагностируется у миллионов людей во всем мире. Если недуг не лечить, можно полностью утратить способность видеть.
Специалисты выделяют четыре основные стадии развития глаукомы:
Программа профилактики и лечения глаукомы направлена на уменьшение внутриглазного давления человека. Она подбирается в зависимости от формы, стадии и сопутствующих болезней.
Лечение глаукомы может быть:
Заболеть глаукомой, к сожалению, может каждый. В то же время, по словам профессора, заведующего кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Дмитрия Жабоедова, существуют основные факторы риска, которые увеличивают такую вероятность:
Ученый подчеркнул, что сейчас глаукома "помолодела". Иногда на прием пациенты приходят всей семьей - от бабушек и дедушек, до детей и внуков.
Среди основных методов профилактики болезни - ежегодный осмотр у офтальмолога и измерение глазного давления. Это поможет выявить недуг на ранней стадии и предотвратить его прогрессирование.
Рекомендуется также сканировать сетчатку с помощью современного оптического томографа, ведь даже если человек не жалуется на зрение, диагностика выявит изменения, ведущие к опасному заболеванию.
В заключение, эксперты советуют всегда заботиться о здоровье глаз и организма в целом:
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