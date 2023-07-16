Глаукома "помолодела". Как уберечься от коварной болезни

Что известно о глаукоме

В здоровом глазу человека, благодаря балансу притока и оттока жидкости, постоянно поддерживается определенное давление.

Глаукома - офтальмологическое заболевание. Оно характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления вследствие:

повышения выработки внутриглазной жидкости

осложнения или отсутствия оттока внутриглазной жидкости природными путями

В сущности, когда циркуляция жидкости нарушается, она начинает накапливаться. Вследствие этого и растет внутриглазное давление.

При таких условиях зрительный нерв и другие структуры глаза имеют повышенную нагрузку. Нарушается кровоснабжение глаза.

Из-за этого атрофируется глазной нерв - зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг.

Специалисты отличают две основные формы глаукомы:

Открытоугольная (составляет более 90% случаев заболевания этим недугом) - когда доступ к естественной дренажной системе глаза открыт, но нарушены ее функции

Закрытоугольная - когда доступа к естественной дренажной системе глаза нет

Симптомы заболевания

Глаукома - болезнь коварная и непредсказуемая. Сначала она может протекать практически незаметно, но со временем - привести к слепоте.

При глаукоме уменьшаются, прежде всего, периферическое и боковое зрение, сужается поле зрения. По мере прогрессирования заболевания возникает нарушение центрального зрения.

Врачи советуют внимательно относиться к своим глазам и немедленно посетить офтальмолога, если есть хотя бы один из симптомов:

происходит сужение поля зрения

заметное увлажнение и покраснение слизистых на постоянной основе

имеется чувство пелены, "преграды" перед глазами

в глазах ощущается боль или другой дискомфорт

при взгляде на свет возникают радужные круги

происходит снижение ночного зрения

Лечение глаукомы

Глаукома диагностируется у миллионов людей во всем мире. Если недуг не лечить, можно полностью утратить способность видеть.

Специалисты выделяют четыре основные стадии развития глаукомы:

Первая (начальная) - появление слепого пятна, мешающего взгляду

Вторая (развитая) - характеризуется устойчивым сужением поля зрения с внутренней (носовой) стороны

Третья (далеко зашедшая) - сужение поля зрения с разных сторон или сохранение некоторых его участков

Четвертая (терминальная) - характеризуется потерей предметного зрения с сохранением светоощущения, или полной потерей зрения, слепотой

Программа профилактики и лечения глаукомы направлена на уменьшение внутриглазного давления человека. Она подбирается в зависимости от формы, стадии и сопутствующих болезней.

Лечение глаукомы может быть:

консервативным (медикаментозным) - заключается в подборе специальных препаратов после тщательного диагностического обследования

хирургическим (в том числе лазерным) - направлено на создание дополнительных путей оттока внутриглазной жидкости без применения лекарственных средств

Можно ли уберечься от болезни

Заболеть глаукомой, к сожалению, может каждый. В то же время, по словам профессора, заведующего кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Дмитрия Жабоедова, существуют основные факторы риска, которые увеличивают такую вероятность:

возраст

вредные привычки

образ жизни

генетика

Ученый подчеркнул, что сейчас глаукома "помолодела". Иногда на прием пациенты приходят всей семьей - от бабушек и дедушек, до детей и внуков.

Среди основных методов профилактики болезни - ежегодный осмотр у офтальмолога и измерение глазного давления. Это поможет выявить недуг на ранней стадии и предотвратить его прогрессирование.

Рекомендуется также сканировать сетчатку с помощью современного оптического томографа, ведь даже если человек не жалуется на зрение, диагностика выявит изменения, ведущие к опасному заболеванию.

В заключение, эксперты советуют всегда заботиться о здоровье глаз и организма в целом: