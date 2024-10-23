Гладенькі руки за 5 кроків: як правильно доглядати за шкірою та нігтями в холодний період

Захистіть свої руки від вітру та холоду

Скільки разів ви вибігали вранці з дому, забувши свої рукавички? А потім не хотіли повертатися по них в квартиру. Ваші руки точно не дякують за такі дії.

Теплі рукавички з м’яких матеріалів стають першим захисником шкіри ваших рук. Вони не лише ховають руки від холоду, але й не дають шкірі пересихати, оскільки дозволяють уникати прямого контакту з повітрям.

То ж рукавички стають хорошим захистом від утворення тріщин та ранок на шкірі. Починайте дбати про руки із найпростіших дій - носіть рукавички.

Мийте руки лише теплою водою

Ви, мабуть, неодноразово піддавалися спокусі занурити руки в гарячу воду після приходу з вулиці. Проте такий спосіб зігрівання категорично не підходить для вашої шкіри.

Через різкі перепади температури шкіра рук подразнюється і зазнає травмувань. А також порушується правильний кровообіг, провокується сухість покривів та знижується дія живильних речовин.

Холодна вода також не підходить для миття рук. Вона провокує лущення шкіри, лишаючи незначні пошкодження і тріщинки. Тому найкращим варіантом буде саме тепла вода, яка лагідно очистить ваші руки.

Мийте руки теплою водою (фото: Freepik)

Регулярно зволожуйте шкіру рук

Навіть якщо ви наносите крем один чи два рази на день, цього недостатньо для цілодобового захисту. Експерти рекомендують дотримуватися двох найважливіших правил зволоження.

По-перше, варто наносити крем 4-6 разів на добу. Така кількість є найбільш оптимальною для захисного бар’єру шкіри протягом доби. Тому подбайте про те, щоб у вас була не лише домашня банка крему для рук, а й маленький тюбик, який завжди буде в сумочці.

По-друге, не забувайте наносити крем на нігті та кутикули також. В холодний період, а особливо взимку, наші нігті потребують більшого догляду, адже від низьких температур вони стають крихкими і слабшими. Тому варто зволожувати і їх також.

Регулярно зволожуйте шкіру рук (фото: Freepik)

Контролюйте вологість повітря вдома

Шкіра рук природно не має великої кількості вологи та сальних залоз. А тому додаткова сухість повітря погано впливає на неї. І попри різні доглядові засоби, ефект буде не таким, як хотілося б.

Тому експерти рекомендують контролювати вологість повітря вдома, особливо під час опалювального сезону. Не завадить придбати зволожувач повітря, щоб збалансувати кількість вологи.

Тоді навіть обстановка вашого дому стане додатковою підтримкою здоров’я рук.

Робіть ванночки та маски

Трав’яні ванночки для рук дуже добре впливають на вашу шкіру. Такі процедури буде достатньо робити 1-2 рази на тиждень, щоб підтримувати баланс живильних речовин ваших рук.

Також рекомендовано використовувати маски. Ви можете зробити їх в домашніх умовах або ж купити готові у магазині. Важливо, щоб в суміші містилися натуральні олії, які покращать стан шкіри.

Маски зроблять руки гладенькими та зволоженими.

Використовуйте маску для рук (фото: Freepik)