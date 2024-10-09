Знадобиться лише 4 хвилини: дерматолог поділилась способом, який зробить волосся густим

Догляд за волоссям важливий у будь-яку пору року. Дерматолог поділилась поділилася секретами росту волосся та заявила, що одна проста річ допоможе зробити пасма густішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського дерматолога Ніри Натан.

Що варто робити

Лікар порадила масажувати шкіру голови протягом чотирьох хвилин на день, щоб волосся було густішим.

Масаж шкіри голови посилює приплив крові до фолікулів. Також він може розтягнути клітини волосяних фолікулів, що стимулює їх виробляти густіше та міцніше волосся.

До того ж дерматолог порадила підібрати для себе шампунь, який буде підходити саме вашому типу волосся. Варто шукати засіб з кетоконазолом, який, як показали дослідження, допомагає боротися з випадінням волосся.

Ніра також порадила за можливості включити два рази на тиждень лазерний гребінець у свою рутину, щоб стимулювати ріст нового волосся.

Причини сильного випадіння волосся

Багато людей відчувають різке зменшення кількості волосся, що може виникати кілька місяців після фізичного або емоційного потрясіння. Цей вид випадання волосся є тимчасовим.

Окрім того, зачіски, які стягують ваше волосся, такі як косички, дреди можуть стати причиною від чого надмірно випадає волосся. Шкідливими для волосся також є хімічні завивки та надмірне фарбування неякісними фарбами.

Вагітність, пологи, менопауза, захворювання щитоподібної залози можуть викликати постійне або тимчасове випадання волосся.

Причиною випадіння волосся також може бути дефіцит заліза, через що знижується рівень гемоглобіну, який транспортує кисень до всіх клітин організму. В результаті волосяні фолікули стають дуже слабкими.