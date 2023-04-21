Не гірше, ніж у салоні. Як підстригтися вдома та отримати шикарний результат

Похід до перукаря для деяких людей іноді неможливий, а в деяких випадках просто не хочеться. Чи знаєте ви, що вдома ви можете освіжити зачіску, а вийде не гірше, ніж у салоні. Йдеться не про радикальні зміни волосся, тому що для цього потрібна професійна стрижка, а про турботу про своє волосся і збереження його краси та здоров'я!

Про те, як це зробити - розповіли у виданні Sante Plus.

Як підстригтися самостійно?

Цілком можливо освіжити зачіску, підстригти чубок або видалити кінчики, що січуться, самостійно підручними засобами! Тепер є кілька основних правил, які потрібно знати.

Головне правило – потрібні хороші ножиці, а не кухонні чи побутові! Також потрібна резинка для волосся.

Розчешіть волосся гребінцем з рідкісними зубчиками. Добре розтягуйте всі пасма, якщо хочете чистий та акуратний зріз!

Опустіть голову, за потреби нанесіть на волосся кондиціонер, щоб усе розгладилося!

Сформуйте хвостик на маківці резинкою, щоб все волосся щільно там трималося.

Зсувайте резинку до кінчиків: якщо хочете ненав'язливий зріз, залишаємо кінчик близько 5 сантиметрів і не менше 10 см для чіткого зрізу.

Тримайте вістря ножиць на рівні резинки, щоб вона не змістилася і прямо, трохи вище останньої, зрізайте гострими ножицями.

Як підстригти себе самостійно (Скріншот Sante Plus)