Не хуже, чем в салоне. Как подстричься дома и получить шикарный результат

Поход к парикмахеру для некоторых людей иногда невозможен, а в некоторых случаях просто не хочется. Знаете ли вы, что дома вы также можете освежить прическу, а получится не хуже, чем в салоне. Речь идет не о радикальных изменениях волос, потому что для этого требуется профессиональная стрижка, а о заботе о своих волосах и сохранении их красоты и здоровья!

О том, как это сделать - рассказали в издании Sante Plus.

Как подстричься самостоятельно?

Вполне возможно освежить прическу, подстричь челку или удалить секущиеся кончики самостоятельно подручными средствами! Теперь несколько основных правил, которые нужно знать.

Главное правило - нужны хорошие ножницы, а не кухонные или бытовые! Также нужна резинка.

Расчешите волосы расческой с редкими зубьями. Хорошо растягивайте все прядки, если хотите чистый и аккуратный срез!

Опустите голову, при необходимости нанесите на волосы кондиционер, чтобы все разгладилось!

Сформируйте хвостик на макушке резинкой, чтобы все волосы плотно там держались.

Сдвигайте резинку до кончика: если хотите ненавязчивый срез, оставляем кончик около 5 сантиметров и не менее 10 см для отчетливо видимого среза.

Держите острие ножниц на уровне резинки, чтобы она не сместилась и прямо, чуть выше последней, срезайте острыми ножницами.

Как подстричь себя самостоятельно (Скриншот Sante Plus)