Розмір грудей впливає на ризик раку? Гінеколог дала точну відповідь

Рак грудей - найпоширеніший жіночий тип онкології, який важливо вчасно діагностувати для успішного лікування. Побутує думка, що великий розмір бюсту - один з факторів ризику. Чи це так насправді?

Чи є зв'язок між раком грудей та розміром молочних залоз?

За словами медика, рак - це хвороба, яка не вибирає. Вона з однаковою ймовірністю може вразити як володарок нульового розміру, і пишного бюста.

Жодного зв'язку між розміром грудей та ризиками злоякісних утворень немає. Хоча, теоретично у більшій кількості тканини існує велика ймовірність патологічної зміни клітин. Але статистика цього не підтверджує.

Розмір впливає на постановку діагнозу

Єдине, що впливає розмір грудей – виявлення пухлини. Груди невеликого розміру легше пальпувати навіть самостійно. А в інших випадках нам на допомогу додаткові методи діагностики.

Нині в деяких центрах є новітнє обладнання, що дозволяє провести діагностику великого розміру в різних проекціях.

Кому і як часто треба проходити обстеження?

Найбільш ефективним є щорічне клінічне обстеження молочних залоз і за допомогою УЗД, а також мамографія після 40 років раз у 2 роки. Крім того - біопсія за потреби.