Гінеколог розповіла, який популярний препарат не можна використовувати українкам
Часто гінекологи призначають жінкам Тержинану. Зазвичай його виписують для лікування вагінітів, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами.
Про небезпеку цього препарату пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікарки Дар'ї Петрусевич.
Що не так із Тержинаном
За словами Петрусевич, цей препарат є досить популярним серед лікарів для призначення пацієнткам. Він складається з чотирьох діючих речовин: тернідазол, неоміцин, ністатин і преднізолон.
Преднізолон - це глюкоркортикоїд, який справді можуть використовувати в гінекології для лікування десквамативного запального вагініту чи вульварного дерматиту.
Ністатин найчастіше не є препаратом "першої лінії необхідності", але іноді його можуть застосовувати для лікування рецидиву кандидозів.
Тернідазол - це антибіотик, проте його немає в протоколах лікування бактеріального вагінозу, розповідає лікарка. За певних виключень його також можна використовувати для лікування цього захворювання.
Неоміцин - це також антибіотик, але його в гінекології не використовують взагалі.
В яких випадках його можуть призначити
Дар'я підбиває підсумки, що для того, аби жінці призначили Тержинан, у неї повинні бути кілька із нижче зазначених діагнозів водночас:
- десквамативний запальний вагініт
- вульварний дерматиит
- вульвовагінальний кандидоз
- бактеріальний вагіноз
Разом із тим вона зазначає, що засоби, які використані в цьому препараті, не можна застосовувати для лікування ані вульвовагінального кандидозу, ані бактеріального вагінозу.
"Тому, по-перше, жінку з таким комбо діагнозів дуже важко знайти. По-друге, є набагато більш ефективні препарати, які використовують для лікування ізольованої грибкової інфекції та бактеріального вагінозу", - пояснює фахівець.
Вона додає, що найчастіше Тержинан призначають за наявності одного з вище перерахованих станів. Однак через велику кількість діючих речовин жінка може отримати підвищений ризик розвитку резистентності до антибіотиків і глюкокортикоїду (преднізолон), який їй не потрібен.
Варто пам'ятати, що кожна діюча речовина потенційно може мати свої побічні ефекти. Саме тому гінеколог радить використовувати препарати з однією діючою речовиною, яка потрібна для точкового лікування конкретного стану.
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