Гинеколог рассказала, какой популярный препарат нельзя использовать украинкам

Гинеколог рассказала всю правду о назначении врачами Тержинана для женщин. Обычно его выписывают для лечения вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.

Об опасности этого препарата пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Дарьи Петрусевич.

Что не так с Тержинаном

По словам Петрусевич, этот препарат достаточно популярный среди врачей для назначения пациенткам. Он состоит из четырех действующих веществ: тернидазол, неомицин, нистатин и преднизолон.

Преднизолон - это глюкоркортикоид, который действительно может использоваться в гинекологии для лечения десквамативного воспалительного вагинита или вульварного дерматита.

Нистатин чаще всего не является препаратом первой линии необходимости, но иногда его могут применять для лечения рецидива кандидозов.

Тернидазол - это антибиотик, однако его нет в протоколах лечения бактериального вагиноза, рассказывает врач. При определенных исключениях его можно использовать для лечения этого заболевания.

Неомицин - это также антибиотик, но его в гинекологии не используют вообще.

В каких случаях его могут назначить

Дарья Петрусевич подводит итоги, что для того, чтобы женщине назначили Тержинан, у нее должны быть несколько из ниже указанных диагнозов одновременно:

десквамативный воспалительный вагинит

вульварный дерматиит

вульвовагинальный кандидоз

бактериальный вагиноз

Вместе с тем, она отмечает, что средства, которые использованы в этом препарате, нельзя применять для лечения ни вульвовагинального кандидоза, ни бактериального вагиноза.

"Поэтому, во-первых, женщину с таким комбо диагнозов очень трудно найти. Во-вторых, есть гораздо более эффективные препараты, которые используют для лечения изолированной грибковой инфекции и бактериального вагиноза", - объясняет специалист.

Она добавляет, что чаще всего Тержинан назначают при наличии одного из перечисленных выше состояний. Однако из-за большого количества действующих веществ женщина может получить повышенный риск развития резистентности к антибиотикам и глюкокортикоиду (преднизолон), который ей не нужен.

Следует помнить, что каждое действующее вещество потенциально может иметь побочные эффекты. Именно поэтому гинеколог советует использовать препараты с одним действующим веществом, которое необходимо для точечного лечения конкретного состояния.