Гінеколог розповіла, чи існує "ідеальний вік" для материнства

Під час підготовки до материнства варто враховувати як фізіологічну, так і психологічну готовність жінки. Оптимальний вік для настання вагітності все ж таки є.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Гінеколог Аліна Михайлова розповіла, що для зачаття дитини потрібні статеві клітини: сперматозоїд та яйцеклітина.
В чоловіків сперматозоїди утворюються постійно, а от жінки від народження мають фіксовану кількість яйцеклітин на все життя. І це має певні фізіологічні наслідки.
Яйцеклітина дозріває в фолікулах яєчників - спеціальних мішкоподібних утвореннях із рідиною та допоміжними клітинами. На етапі зачаття дитина дівчинка має орієнтовно 6 мільйонів яйцеклітин, після народження їхня кількість зменшується до 1-2 млн. До статевого дозрівання доживає близько 400 тисяч, а в овуляції бере участь тільки близько 400 яйцеклітин.
Під час овуляції виділяється одна або дуже рідко - дві яйцеклітини.
З віком кількість і якість яйцеклітин знижується. Впливає на це генетика, деякі захворювання, хірургічні операції на яєчниках та куріння.
Збільшити кількість яйцеклітин просто неможливо. Залишається тільки берегти те, що є.
Важливо розуміти, що це діагностична процедура, і вона не може дати 100% результат. Наприклад, виявити точну кількість яйцеклітин і передбачити, скільки часу потрібно, щоб ви встигли завагітніти або ж коли настане менопауза.
Кому бажано перевірити овуляторний запас:
Вагітність у будь-якому віці може бути абсолютно нормальною - здоровою й без ускладнень. Але варто знати, які існують ризики.
При вагітності до 20 років зростає ймовірність:
При вагітності після 35 років зростає ймовірність:
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