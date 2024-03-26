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Гинеколог рассказала, существует ли "идеальный возраст" для материнства

Когда лучше всего планировать ребенка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При подготовке к материнству следует учитывать как физиологическую, так и психологическую готовность женщины. Оптимальный возраст для наступления беременности есть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Какие есть риски

Физиологические

Гинеколог Алина Михайлова рассказала, что для зачатия ребенка нужны половые клетки: сперматозоид и яйцеклетка.

У мужчин сперматозоиды образуются постоянно, а вот женщины с рождения имеют фиксированное количество яйцеклеток на всю жизнь. И это имеет некоторые физиологические последствия.

Яйцеклетка созревает в фолликулах яичников - специальных мешковидных образованиях с жидкостью и вспомогательными клетками. На этапе зачатия ребенок у девочки имеет ориентировочно 6 миллионов яйцеклеток, после рождения их количество уменьшается до 1-2 млн. До полового созревания доживает около 400 тысяч, а в овуляции участвует только около 400 яйцеклеток.

Во время овуляции выделяется одна или очень редко - две яйцеклетки.

Изменения с возрастом

С возрастом количество и качество яйцеклеток снижается. Влияет на это генетика, некоторые заболевания, хирургические операции на яичниках и курение.

Увеличить количество яйцеклеток просто невозможно. Остается только беречь то, что есть.

Проверка овуляторного запаса

Важно понимать, что это диагностическая процедура и она не может дать 100% результат. Например, выявить точное количество яйцеклеток и предсказать, сколько времени нужно, чтобы вы успели забеременеть или когда наступит менопауза.

Кому желательно проверить овуляторный запас:

  • женщинам до 35 лет, у которых не наступила беременность после 12 месяцев попыток
  • женщинам после 35 лет, у которых не наступила беременность в течение 6 месяцев попыток
  • женщины, которые хотят знать, как долго они могут откладывать беременность
  • при планировании экстракорпорального оплодотворения или криоконсервации яйцеклеток
  • планируются или были операции на яичниках
  • после курса химиотерапии
  • при наличии аутоиммунных заболеваний

Существует ли "идеальный возраст"

Беременность в любом возрасте может быть абсолютно нормальной - здоровой и без осложнений. Но следует знать, какие существуют риски.

При беременности до 20 лет растет вероятность:

  • преждевременных родов
  • низкой массы тела новорожденного
  • осложнений беременности, таких как преэклампсия и депрессия.

При беременности после 35 лет растет вероятность:

  • генетических аномалий у плода
  • преждевременных родов, осложнений беременности, таких как преэклампсия

Ранее мы сообщали, почему отсутствие желания иметь детей считается нормальным.

Также мы писали, нужно ли платить "благотворительные взносы" в роддоме.

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