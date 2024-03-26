Гинеколог рассказала, существует ли "идеальный возраст" для материнства

При подготовке к материнству следует учитывать как физиологическую, так и психологическую готовность женщины. Оптимальный возраст для наступления беременности есть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Гинеколог Алина Михайлова рассказала, что для зачатия ребенка нужны половые клетки: сперматозоид и яйцеклетка.
У мужчин сперматозоиды образуются постоянно, а вот женщины с рождения имеют фиксированное количество яйцеклеток на всю жизнь. И это имеет некоторые физиологические последствия.
Яйцеклетка созревает в фолликулах яичников - специальных мешковидных образованиях с жидкостью и вспомогательными клетками. На этапе зачатия ребенок у девочки имеет ориентировочно 6 миллионов яйцеклеток, после рождения их количество уменьшается до 1-2 млн. До полового созревания доживает около 400 тысяч, а в овуляции участвует только около 400 яйцеклеток.
Во время овуляции выделяется одна или очень редко - две яйцеклетки.
С возрастом количество и качество яйцеклеток снижается. Влияет на это генетика, некоторые заболевания, хирургические операции на яичниках и курение.
Увеличить количество яйцеклеток просто невозможно. Остается только беречь то, что есть.
Важно понимать, что это диагностическая процедура и она не может дать 100% результат. Например, выявить точное количество яйцеклеток и предсказать, сколько времени нужно, чтобы вы успели забеременеть или когда наступит менопауза.
Кому желательно проверить овуляторный запас:
Беременность в любом возрасте может быть абсолютно нормальной - здоровой и без осложнений. Но следует знать, какие существуют риски.
При беременности до 20 лет растет вероятность:
При беременности после 35 лет растет вероятность:
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