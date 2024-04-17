Гінеколог розказала українкам, як допомогти собі самостійно при стресі

Що може жінка зробити сама без лікаря

Лікар зазначила, що до безпечних засобів, які жінки можуть приймати самостійно, належить магній.

"Магній - необхідний елемент для функціонування нервової системи, особливо за умов хронічного стресу, коли критично виснажуються його запаси через збільшення потреби нервової тканини в цьому макроелементі. Крім того, магній бере участь у синтезі колагену - білка, що забезпечує, зокрема, еластичність шкіри", - розказала Татарчук.

Харчування дуже важливе

Не слід забувати, що магній є в різних продуктах харчування.

"Прийом магнію - це безпечна опція для підтримки жіночого організму. Пам’ятаймо і про те, що магнію багато в бананах, гречці, в усіх горіхах, капусті, червоному буряку. Раджу урізноманітнити раціон квашеними продуктами - вони нормалізують роботу кишківника та імунної системи, і це теж сприяє покращенню стану організму та підвищенню стресостійкості", - повідомила ендокринолог.

Не забувайте правильно харчуватися, не налягайте на жирні та калорійні продукти, яких зазвичай хочеться під час стресу. Слідкуйте за вагою.

"Треба дотримуватися засад правильного харчування - їсти 2-3 рази на день. Кожен новий прийом їжі - це викид інсуліну, якого на тлі стресу й так забагато. Водночас якщо підвищується рівень інсуліну, то ми хочемо їсти ще більше - і починаємо заїдати стрес. Це спричиняє ще більшу продукцію інсуліну, і коло замикається", - додала Тетяна.