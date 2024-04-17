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Гинеколог рассказала украинкам, как помочь себе самостоятельно при стрессе

Фото: Как помочь при стрессе женщине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Стресс во время войны наносит незаурядную школу женскому здоровью, после чего случаются гормональные сбои, аменорея. Как самостоятельно помочь себе?

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Татарчук.

Что может женщина сделать сама без врача

Врач отметила, что к безопасным средствам, которые женщины могут принимать самостоятельно, относится магний.

"Магний - необходимый элемент для функционирования нервной системы, особенно при хроническом стрессе, когда критически истощаются его запасы из-за увеличения потребности нервной ткани в этом макроэлементе. Кроме того, магний участвует в синтезе коллагена - белка, что обеспечивает, в частности, эластичность кожи", - рассказала Татарчук.

Питание очень важно

Не следует забывать, что магний есть в разных продуктах питания.

"Прием магния - это безопасная опция для поддержания женского организма. Помним и о том, что магния много в бананах, гречке, во всех орехах, капусте, красной свекле. Советую разнообразить рацион квашеными продуктами – они нормализуют работу кишечника и иммунной системы, и это тоже способствует улучшению состояния организма и повышению стрессоустойчивости", - сообщила эндокринолог.

Не забывайте правильно питаться, не налегайте на жирные и калорийные продукты, которые обычно хочется во время стресса. Следите за весом.

"Надо соблюдать устои правильного питания - есть 2-3 раза в день. Каждый новый прием пищи - это выброс инсулина, которого на фоне стресса и так многовато. В то же время если повышается уровень инсулина, то мы хотим есть еще больше - и начинаем заедать стресс. Это влечет за собой еще большую продукцию инсулина, и круг замыкается", - добавила Татьяна.

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