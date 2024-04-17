Гінеколог розказала українкам, як допомогти собі самостійно при стресі

Стрес під час війни завдає неабиякої школи жіночому здоров'ю, після чого трапляються гормональні збої, аменорея. Як самостійно допомогти собі?

Що може жінка зробити сама без лікаря

Лікар зазначила, що до безпечних засобів, які жінки можуть приймати самостійно, належить магній.

"Магній - необхідний елемент для функціонування нервової системи, особливо за умов хронічного стресу, коли критично виснажуються його запаси через збільшення потреби нервової тканини в цьому макроелементі. Крім того, магній бере участь у синтезі колагену - білка, що забезпечує, зокрема, еластичність шкіри", - розказала Татарчук.

Харчування дуже важливе

Не слід забувати, що магній є в різних продуктах харчування.

"Прийом магнію - це безпечна опція для підтримки жіночого організму. Пам’ятаймо і про те, що магнію багато в бананах, гречці, в усіх горіхах, капусті, червоному буряку. Раджу урізноманітнити раціон квашеними продуктами - вони нормалізують роботу кишківника та імунної системи, і це теж сприяє покращенню стану організму та підвищенню стресостійкості", - повідомила ендокринолог.

Не забувайте правильно харчуватися, не налягайте на жирні та калорійні продукти, яких зазвичай хочеться під час стресу. Слідкуйте за вагою.

"Треба дотримуватися засад правильного харчування - їсти 2-3 рази на день. Кожен новий прийом їжі - це викид інсуліну, якого на тлі стресу й так забагато. Водночас якщо підвищується рівень інсуліну, то ми хочемо їсти ще більше - і починаємо заїдати стрес. Це спричиняє ще більшу продукцію інсуліну, і коло замикається", - додала Тетяна.