Гинеколог рассказала украинкам, как помочь себе самостоятельно при стрессе

Стресс во время войны наносит незаурядную школу женскому здоровью, после чего случаются гормональные сбои, аменорея. Как самостоятельно помочь себе?

Что может женщина сделать сама без врача

Врач отметила, что к безопасным средствам, которые женщины могут принимать самостоятельно, относится магний.

"Магний - необходимый элемент для функционирования нервной системы, особенно при хроническом стрессе, когда критически истощаются его запасы из-за увеличения потребности нервной ткани в этом макроэлементе. Кроме того, магний участвует в синтезе коллагена - белка, что обеспечивает, в частности, эластичность кожи", - рассказала Татарчук.

Питание очень важно

Не следует забывать, что магний есть в разных продуктах питания.

"Прием магния - это безопасная опция для поддержания женского организма. Помним и о том, что магния много в бананах, гречке, во всех орехах, капусте, красной свекле. Советую разнообразить рацион квашеными продуктами – они нормализуют работу кишечника и иммунной системы, и это тоже способствует улучшению состояния организма и повышению стрессоустойчивости", - сообщила эндокринолог.

Не забывайте правильно питаться, не налегайте на жирные и калорийные продукты, которые обычно хочется во время стресса. Следите за весом.

"Надо соблюдать устои правильного питания - есть 2-3 раза в день. Каждый новый прием пищи - это выброс инсулина, которого на фоне стресса и так многовато. В то же время если повышается уровень инсулина, то мы хотим есть еще больше - и начинаем заедать стресс. Это влечет за собой еще большую продукцию инсулина, и круг замыкается", - добавила Татьяна.