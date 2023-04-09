Гінеколог назвала вік, до якого краще вагітніти

Від чого залежить якість і кількість яйцеклітин

Всі дівчата народжуються вже з певною кількістю яйцеклітин. І у всіх вона індивідуальна.

Кількість і якість яйцеклітин, яка закладається ще внутрішньоутробно, залежить від:

спадковості

способу життя, який вела мама жінки

від того, як проходила вагітність

Якщо жінка палить під час вагітності дівчинкою, то це відобразиться на запасі яйцеклітин майбутньої дитини (рання менопауза, безпліддя та інші проблеми).

Як дізнатись свій запас яйцеклітин?

Можна здати аналіз на Антимюллерів гормон (АМГ) в будь-який день. Але і він не може точно спрогнозувати, які у вас шанси на вагітність, коли точно настане період менопаузи.

Цікаво, що завагітніти жінка може з будь-яким показником АМГ. Здають цей аналіз загалом для того, щоб розуміти причину порушенного менструального циклу, чи причину безпліддя, і потім визначитись з тактикою (який метод допоміжних репродуктивних технологій краще вибрати).

Чи можна збільшити кількість яйцеклітин

За словами лікарки, це неможливо. Вагітність, період лактації, на жаль, не зберігають яйцеклітини. Фолікулогенез - це постійний процес, запрограмована на клітинному рівні загибель клітин.

КОК (комбіновані оральні контрацептиви, тобто протизаплідні) чи інші препарати теж не здатні зберігти яйцеклітини

Але зменшити запас яйцеклітин можливо

Шкідливі звички, стрес, харчування, операції на яєчниках, аутоімунні захворювання, хіміотерапія позначаються негативно на якості яйцеклітин!

З кожним роком оваріальний резерв зменшується, яйцеклітини старіють (тобто якість їх погіршується) і вплинути ми на це ніяк не можемо.

"Яйцеклітини всі дані нам ще з народження, з цим запасом ми живемо все життя. Ми стаємо старшими і яйцеклітини відповідно теж старіють, плюс вплив зовнішніх факторів, що призводить потім до погіршення якості яйцеклітин. Ризик виникнення патологій, генетичних, завмерлих вагітностей тощо збільшується з кожним роком, особливо після 35 років", - зазначила лікарка.