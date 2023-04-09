Гинеколог назвала возраст, до которого лучше беременеть

От чего зависит качество и количество яйцеклеток

Все девочки рождаются уже с определенным количеством яйцеклеток. И у всех она индивидуальна.

Количество и качество яйцеклеток, которое закладывается внутриутробно, зависит от:

наследственности

образа жизни, который вела мама женщины

от того, как проходила беременность

Если женщина курит во время беременности девочкой, это отразится на запасе яйцеклеток будущего ребенка (ранняя менопауза, бесплодие и другие проблемы).

Как узнать свой запас яйцеклеток?

Можно сдать анализ на Антимюллеров гормон (АМГ) в любой день. Но и он не может точно спрогнозировать, какие у вас шансы на беременность, когда точно придет период менопаузы.

Интересно, что забеременеть женщина может с любым показателем АМГ. Сдают этот анализ в целом для того, чтобы понимать причину нарушенного менструального цикла или причину бесплодия, а затем определиться с тактикой (какой метод вспомогательных репродуктивных технологий лучше выбрать).

Можно ли увеличить количество яйцеклеток

По словам врача, это невозможно. Беременность, период лактации, к сожалению, не сохраняют яйцеклетки. Фолликулогенез – это постоянный процесс, запрограммированный на клеточном уровне гибель клеток.

КОК (комбинированные оральные контрацептивы, то есть противозачаточные) или другие препараты тоже не способны сохранить яйцеклетки

Но уменьшить запас яйцеклеток возможно

Вредные привычки, стресс, питание, операции на яичниках, аутоиммунные заболевания, химиотерапия сказываются негативно на качестве яйцеклеток!

С каждым годом овариальный резерв уменьшается, яйцеклетки стареют (т. е. качество их ухудшается) и воздействовать мы на это никак не можем.

"Яйцеклетки все даны нам еще с рождения, с этим запасом мы живем всю жизнь. Мы становимся старше и яйцеклетки соответственно тоже стареют, плюс влияние внешних факторов, что приводит затем к ухудшению качества яйцеклеток. Риск возникновения патологий, генетических, замерших беременностей и т. п. увеличивается с каждым годом, особенно после 35 лет", - отметила врач.