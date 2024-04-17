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Гінеколог назвала українкам оптимальний вік для вагітності

Фото: Гінеколог назвала оптимальний вік жінки для народження дитини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українських жінок, які зараз стикнулися з порушеннями репродуктивного здоров'я, ще не встигли народити. Їх турбує питання, в якому віці оптимально народжувати дитину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла гінеколог-ендокринолог, доктор медичних наук, професор Тетяна Татарчук.

Коли краще народжувати дитину

За словами гінеколога, вік жінки має неабияке значення.

"Звичайно, вік має значення. Вважається, що найкращий період для народження дітей - до 25 років. У цьому віці в жінки найбільша кількість здорових яйцеклітин та повноцінних фолікулярних циклів. До 35 років - це оптимальний вік", - сказала лікар.

Насправді після 35 років для матері та плоду виникають певні ризики.

"Кількість здорових яйцеклітин зменшується в геометричній прогресії. Якщо у віці з 25 до 35 років вона зменшується в арифметичній прогресії, то після 35 років уже відбувається обвал", - розповіла ендокринолог

Вона зауважила, що насправді навіть до 55 років можна вагітніти й народжувати, але материнська смертність у віці 50 років у 20 разів вища, ніж у віці до 35 років.

"З іншого боку, зрозуміло, що соціум сьогодні змінився, і завдяки засобам контрацепції жінки планують свою вагітність. Усвідомлене планування народження дитини - це добре, адже це профілактика небажаної вагітності, абортів та смертності від абортів", - зазначає гінеколог.

Тетяна зазначила, що зараз багато жінок відтерміновують вагітність, і для цього є психологічні та соціальні передумови. Кожна жінка має свої обґрунтовані мотиви, на що у неї є повне право. 

До цього гінеколог розказала українкам, як допомогти собі самостійно при стресі.

Раніше ми писали про те, що може призвести до проблем під час вагітності.

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